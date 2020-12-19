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Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı! Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberine göre Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.


Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, 8 hasta hayatını kaybetti.
Mücahitler Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı.

Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

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