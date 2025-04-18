Gaziantep’te görme engelli kadının evine giren hırsızlar yakalandı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:02:07

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde görme engelli Tülay Özçetin'in evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı. Hırsızlık sonrası şüphelilerin ellerindeki alkol şişeleriyle birbirlerini tebrik ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yakalanan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli şahıslardan Özgür L. Ö.'nün mağdur kadının yeğeni olduğu belirlendi. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa, mağdur kadına teslim edildi.