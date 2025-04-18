PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep’te görme engelli kadının evine giren hırsızlar yakalandı
Haberler Haber Videoları

Gaziantep’te görme engelli kadının evine giren hırsızlar yakalandı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:02:07

Şahinbey ilçesinde görme engelli Tülay Özçetin’in evinden 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri mağdur kadının yeğeni çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde görme engelli Tülay Özçetin'in evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı. Hırsızlık sonrası şüphelilerin ellerindeki alkol şişeleriyle birbirlerini tebrik ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yakalanan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli şahıslardan Özgür L. Ö.'nün mağdur kadının yeğeni olduğu belirlendi. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa, mağdur kadına teslim edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Muş’ta lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı: O anlar kamerada
18.04.2025Cuma
Görele’de cephanelik gibi operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi
18.04.2025Cuma
İzmir'de tren kazası!
18.04.2025Cuma
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye fişleme tepkisi: ''İzin vermeyiz"
18.04.2025Cuma
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü: Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı!
18.04.2025Cuma
Bunlar da Var
Konya Karatay’da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı! 01:26
Konya Karatay'da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı!
17.04.2025Perşembe
Samsun İlkadım’da başörtüsü takan öğrenciye öğretmenden mobbing! 03:11
Başörtüsü takan öğrenciye mobbing!
17.04.2025Perşembe
Fatih’in cenazesine Rabia’yı neden istemiyorlar? | VİDEO 12:58
Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar?
17.04.2025Perşembe
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü: Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı! 08:25
Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı!
18.04.2025Cuma
CANLI YAYIN