Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü lise son sınıf öğrencisi iki kıza çarptı! Ezgi Alya Yiğit öldü Şimal Toprak yaralı

Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scootera binerek evlerine doğru gitmek istedi.

Bu sırada ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, scooter kullanan iki arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı.

Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu.

Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise polis tarafından gözaltına alındı.