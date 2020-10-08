Gaza gelen Ermeni büyük kaybetti! Gardaş vurdu paralar da uçtu

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında sıcak bölge Karabağ'dan son gelişmeleri aktaran Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaşattığı kaybın detaylarını paylaştı. Gardaş'ın bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda Ermeni ordusuna ait 27 adet T-72 tankının ele geçirildiğini söyleyen Ulak, Azerbaycan'ın başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan'ın 2 milyar dolarlık kayıp yaşadığını ifade etti. Bu rakamın Ermenistan’ın 4 yıllık savunma sanayii harcamasına denk olduğunun altını çizdi.