Gaza gelen Ermeni büyük kaybetti! Gardaş vurdu paralar da uçtu

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında sıcak bölge Karabağ'dan son gelişmeleri aktaran Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaşattığı kaybın detaylarını paylaştı. Gardaş'ın bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda Ermeni ordusuna ait 27 adet T-72 tankının ele geçirildiğini söyleyen Ulak, Azerbaycan'ın başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan'ın 2 milyar dolarlık kayıp yaşadığını ifade etti. Bu rakamın Ermenistan’ın 4 yıllık savunma sanayii harcamasına denk olduğunun altını çizdi.
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