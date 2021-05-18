Gara şehidi Piyade er Müslüm Altıntaş’ın ailesi A Haber’e konuştu! ‘’Bugün oğlumun doğum günüydü, bundan daha güzel müjde verilemezdi’’

Başkan Erdoğan, Gara katliamının planlayıcısı Sofi Nureddin'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit edilen erlerden birisi de Piyade er Müslüm Altıntaş'tı. Teröristbaşının öldürülmesinin ardından Şehit Altıntaş'ın annesi ve babası duygu ve düşüncelerini A Haber ekranlarında paylaştı. Anne Songül Altıntaş, ''‘’Bugün oğlumun doğum günüydü, bundan daha güzel müjde verilemezdi. Oğluma en büyük hediyeyi verdiler. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, bütün bakanlarımız Rabbim razı olsun. Bugün tek bizim değil, tüm Gara şehitlerinin ailesinin bayramıdır.’’ İfadelerini kullandı.