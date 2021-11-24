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Firari vatan haini Can Dündar'dan skandal açıklama

Firari vatan haini Can Dündar'dan skandal açıklama
24.11.2021 01:35 - Son Güncelleme: 24.11.2021 01:43
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Döviz kuru oyunu! Ekonomide...

Dolar ve Euro'da son günlerde yaşanan spekülatif artış ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü artış sürüyor. Meselenin ekonomik değil siyasi olduğu Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarıyla gözler önüne serilirken spekülatif krizden rol devşiren küresel faiz lobileri, mandacı iktisatçılar, FETÖ'cüler, ve muhalefet kriz havası oluşturmanın peşinde! Firari vatan haini Can Dündar, skandal bir açıklama yaparak "Şimdi beklenen, bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir" açıklamasında bulundu.

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