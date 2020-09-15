Filistinli aktivist Hanady Halawani: Erdoğan Filistin'i asla yalnız bırakmadı

15.09.2020 16:11

Filistinli aktivist Hanady Halawani, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını değerlendiren Halawani “Başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler" dedi. Halawani, "Türkiye zaten hep yanımızdaydı ve Allah'ın izniyle bizim yanımızda kalacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Filistinli aktivist Hanady Halawani'nin açıklamaları şöyle:



Bugün Mescid-i Aksa büyük bir tehlike altında. Orada görevli kadın ve erkek hiç fark etmiyor. Hepsi tehlike altında. İşgalci İsrail güçleri kadın veya erkek ayrımı yapmıyor. Kadınlara aynen erkeklere zulmettiği gibi zulmediyor. Örneğin soruşturma merkezlerine götürülüyorlar başörtüleri zorla çıkarılıyor. Tek başlarına hücrelere kapatılıyorlar. Görevli oldukları mescitten uzaklaştırılıp cezaevine gönderiliyorlar. Mecsid-i Aksa ibadet etmek isteyen herkes büyük bir tehlike altında. Bu kadın veya erkek fark etmiyor.

"FİLİSTİNLİLER BU İŞGALCİLERİ KABUL ETMEYECEKLER"

Filistinliler ve Kudüslüler bu işgalci güçle iyi ilişki kuran veya onunla normalleşen herkese lanet ediyor. Filistinliler kanlarını canlarını ömürlerini ve hayatlarını bu vatan uğruna verdiler. Kim bu işgal yönetimi ile buna rağmen normalleşebilir? Bu nasıl olur? Filistinliler asla bu işgalcileri kabul etmeyecekler. Bunu da canlarını vererek ispat ediyorlar. Her türlü bedeli ödediler ödemeye de hazırlar. Verdiğimiz şehitleri kanlar içinde yere düşen evlatlarımızı başımıza yıkılan evlerimizi işgale uğrayan mescitlerimizi unutanlar varsa bu işgalcilerle normalleşebilirler. Ancak biz bu işgalcilerin yaptıklarını asla unutmayacağız. Bu işgalcilerle barış adına normalleşme adımı atanlar Allah'a Resulüne ve ümmete ihanet içinde olduklarını da unutmasınlar.





"ERDOĞAN FİLİSTİN'İ ASLA YALNIZ BIRAKMADI"

Türk halkı ve hükümetinin Filistin davası ve halkının yanındaki duruşu çok önemli. Özellikle son olarak Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bizim için müjdeli bir haber oldu. Çünkü bunu gerçekleştiren irade inanıyoruz ki Mescid-i Aksa'ya da özgürlüğünü geri getirecektir. Türkiye zaten hep yanımızdaydı ve Allah'ın izniyle bizim yanımızda kalacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onlar Filistin'i asla yalnız bırakmadılar. Özellikle biz kalpten Kudüslü olarak kabul ettiğimiz o güzel insanın Sayın Erdoğan'ın bizi yalnız bırakmadığına şahidiz ve bunu yaşıyoruz. Bizi bir gün bile unutmadı. Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz.

"KORONAVİRÜSTEN ÖNCE İŞGAL VİRÜSÜ VARDI"

Koronavirüs gelmeden önce işgal virüsü vardı zaten. Şimdi İsrail bu durumu suistimal ediyor. Dünya kendi derdiyle uğraşırken o da kendi hain planlarını hayata geçiriyor. Örneğin Kudüslülere altından kalkamayacağı ekonomik sıkıntılar çıkardı. Sokağa çıkma yasağı ilan etti ancak hastalığın yayılmasıyla ilgili değil. Bunun nedeni de tamamen Filistinlilerin altından kalkamayacakları ekonomik çöküntüyü hazırlamak.



