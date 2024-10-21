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Fetullah Gülen öldü! Şehit babası: ''Geberdi gitti! Eceliyle öldüğü için çok üzülüyorum!''
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Fetullah Gülen öldü! Şehit babası: ''Geberdi gitti! Eceliyle öldüğü için çok üzülüyorum!''

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 15:06 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 15:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen "eceliyle öldüğü" için üzgün olduklarını ama bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne ve baba, haberi ilk duyduklarında garip bir duygu yaşadıklarını ancak daha sonra adeta bir bayram havasına girdiklerini dile getirdi.

Anne Hikmet Doğanay yaptığı açıklamada, haberi bir yakınından telefonla aldığını söyledi.
Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten anne Doğanay, "Ben onun aslında meydanlarda sallanmasını görmek isterdim. Biz bunu isterdik. İçimizde tabii ki biraz da sevinç var. Sanki bir bayram havası var gibi." dedi.

Gülen'den ahirette hesap soracaklarını ifade eden Doğanay, "İnşallah öbür dünyada da Rabb'im hakkımızı almayı bize nasip etsin. İnşallah orada hesaplaşacaklar. Şehitlerimize ne diyecek? Kuzum yakasına yapışacak. Rabb'im, 'Hakkınızı alın, dünyada sizin gençliğinizi aldı' diyecek. İnşallah Rabb'im öbür dünyada bizlere de gösterir. Bu adamı toprak kabul etmesin." diye konuştu.

Aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini vurgulayan anne Doğanay, kızının mezarına gidip güzel haberi vereceğini anlatarak, "Mezarına gideceğim, söyleyeceğim kuzuma. Çıkacak karşılarına tabii ki ahirette. Ne yüzle çıkacak? Ne diyecek o kadar şehitlere acaba?" ifadelerini kullandı.

- "Televizyonda filan çıktığında bile zorumuza gidiyordu"
Baba Harun Doğanay da haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Eceliyle öldüğü için çok üzülüyorum. Başka şekilde ölmesini isterdim. Rabb'ime sonsuz şükürler olsun, geberdi gitti. Biraz da olsa rahatladık. Bu ve bunun gibilerin nefes alması bile hata. Onun için sevindim. Tabii acımız biraz da olsa dindi ama hala yine devam ediyor. Biraz rahatladık. Bazen televizyonda filan çıktığında bile zorumuza gidiyordu."

Halen FETÖ'yü destekleyenler olduğunu duyunca üzüldüklerini anlatan Doğanay, "İnşallah bunlar akrep gibi birbirlerini sokar, birbirlerini yerler." dedi.

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