Fetullah Gülen geberdi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'e konuştu: ''FETÖ ile mücadelemiz sürecek!''

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:58

Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin A Haber'e açıklamada bulundu. Yılmaz, "FETÖ ile mücadelemiz sürecek" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KARANLIK ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÖLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gülen'in ölümüne ilişkin, "Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek, bu ölüm bizi rehavete itmeyecektir." dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: HAİN ÖRGÜTÜN HER ÜYESİ HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Hain örgütün her üyesinin hesap vereceğini söyleyen Tunç şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

Detaylar gelecek...