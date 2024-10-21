SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Fetullah Gülen geberdi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'e konuştu: ''FETÖ ile mücadelemiz sürecek!''
Haberler Haber Videoları

Fetullah Gülen geberdi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'e konuştu: ''FETÖ ile mücadelemiz sürecek!''

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:58

Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin A Haber'e açıklamada bulundu. Yılmaz, "FETÖ ile mücadelemiz sürecek" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin A Haber'e açıklamada bulundu. Yılmaz, "FETÖ ile mücadelemiz sürecek" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KARANLIK ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÖLDÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gülen'in ölümüne ilişkin, "Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek, bu ölüm bizi rehavete itmeyecektir." dedi.

Bakan Fidan'ın FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklaması (X)

ADALET BAKANI TUNÇ: HAİN ÖRGÜTÜN HER ÜYESİ HESAP VERECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Hain örgütün her üyesinin hesap vereceğini söyleyen Tunç şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

Bakan Tunç'un FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklaması (X)

Detaylar gelecek...

SIRADAKİ VİDEO
BEBEK ÖLÜMLERİ! Yenidoğan Çetesi Skandalında yeni gelişme: ''2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi''
21.10.2024Pazartesi
Fetullah Gülen geberdi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ''FETÖ ile mücadelemiz sürecek!''
21.10.2024Pazartesi
Hakan Fidan'dan Fetullah Gülen açıklaması!
21.10.2024Pazartesi
Fetullah Gülen geberdi: ''Cenaze kaçırılabilir!''
21.10.2024Pazartesi
Rize'de heyelan: 2 boş ev toprak altında kaldı
21.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika... Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü 01:19
Pensilvanya'daki iblis öldü
21.10.2024Pazartesi
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu 06:54
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
21.10.2024Pazartesi
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar 00:38
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar
20.10.2024Pazar
Annesini öldüren kişi intihar etti 01:09
Annesini öldüren kişi intihar etti
21.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA