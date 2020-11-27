Son dakika haberi... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'nün sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" Denizli'de yakalandı.

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu öne sürülen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan C.D'nin (47) kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON

Ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi.

Şüpheli C.D, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu. Tabure içine gizlenmiş halde 40 bin dolar ile 5 bin lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gürcistan'da ruhsatı iptal edilen FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinde 2000 ile 2011 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı belirtilen şüphelinin, o dönemden bu yana örgütün sözde "Batum İmamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

C.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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