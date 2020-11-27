Haberler Video Haber Videoları FETÖ'nün sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" Denizli'de yakalandı!

FETÖ'nün sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" Denizli'de yakalandı!

FETÖ'nün sözde
27.11.2020 18:33
Ana Sayfa 01:31
TVF Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 01:06
4 partiden Fransa Senatosu’na...
Ana Sayfa 01:21
E-ihale nedir? E-ihale girişi...
Ana Sayfa 01:46
Serdar Aksoy görevden...
Ana Sayfa 04:43
Altın fiyatları yükselecek mi...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 49. bölüm 2. fragmanı:...
Ana Sayfa 03:05
HSK'dan flaş karar! İstanbul...
Ana Sayfa 00:16
Tamer Karadağlı video çekerken...
Ana Sayfa 02:40
Başkan Erdoğan'dan Kanal...
Ana Sayfa 00:31
İstanbul'da organ ticareti...
Ana Sayfa 00:18
30 yıl önce adeta bugünleri...
Ana Sayfa 01:40
Ağbal'dan flaş "fiyat...

Son dakika haberi... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'nün sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" Denizli'de yakalandı.


15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu öne sürülen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan C.D'nin (47) kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON
Ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi.

Şüpheli C.D, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu. Tabure içine gizlenmiş halde 40 bin dolar ile 5 bin lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Gürcistan'da ruhsatı iptal edilen FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinde 2000 ile 2011 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı belirtilen şüphelinin, o dönemden bu yana örgütün sözde "Batum İmamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

C.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları