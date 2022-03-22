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FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor? Sağlık çalışanları üzerinden kumpas girişimi!

FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor? Sağlık çalışanları üzerinden kumpas girişimi!
22.03.2022 13:04

OTOMATİK OYNAT

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Takvim.com.tr olarak FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığı konusunda kamuoyunu uyararak örgütün kirli planını deşfire etmiştik. Haberimizin geniş yankı uyandırmasının ardından FETÖ’nün sağlık sektörü içerisindeki yapılanması mercek altına alındı, gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesi haline geldi. A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, doktora şiddet temalı kumpaslardaki FETÖ parmağını yorumladı. Tehlikeye dikkat çekti.

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Türkiye günlerdir Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 32 yaşındaki uzman çavuş Ali Akdağlı olayını konuştu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'i dövdüğü iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, özellikle sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından linç edildi. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları uzman çavuşun herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığını gösterirken Akdağlı görevine iade edildi. Ancak ortaya çıkan bulgular, FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi.

A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, doktora şiddet temalı kumpaslardaki FETÖ parmağını yorumladı. Tehlikeye dikkat çekti.

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