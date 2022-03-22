FETÖ sendikalardan mı zemin buluyor? Sağlık çalışanları üzerinden kumpas girişimi!

Takvim.com.tr olarak FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığı konusunda kamuoyunu uyararak örgütün kirli planını deşfire etmiştik. Haberimizin geniş yankı uyandırmasının ardından FETÖ’nün sağlık sektörü içerisindeki yapılanması mercek altına alındı, gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesi haline geldi. A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, doktora şiddet temalı kumpaslardaki FETÖ parmağını yorumladı. Tehlikeye dikkat çekti.