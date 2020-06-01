FETÖ "popüler" teröristlerini Trump'a karşı sahaya sürüyor! Enes Kanter ABD’deki eylemlere katıldı

01.06.2020 15:17

NBA’in Boston Celtics takımında forma giyen FETÖ lideri Fethullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter de George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölümü üzerine başlatılan protestolara katıldı. FETÖ'cü Enes Kanter, göstericilere destek vermek için orada görünse de; seçimlerde Hillary Clinton’ın kampanyasına milyonlarca dolar destek veren örgütün asıl amacı gösteriler nedeniyle köşeye sıkışan Trump'a ABD'deki ünlü FETÖ'cüleri kullanarak bir darbe daha indirmek.

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.





Mineapolis'te başlayan gösteriler ülkenin her yerine yayılırken, protestocular polis merkezlerini, polis araçlarını ve dükkanları yakmaya devam ediyor.





FETÖ ÜNLÜ TERÖRİSTLERİNİ SAHAYA SÜRDÜ!

Boston'daki gösterilere ise FETÖ'nün de destek verdiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, protestocular arasına katılarak slogan attı. Enes Kanter'in eylemler esnasında, George Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum" sözlerini slogan olarak atması dikkatlerden kaçmadı.





Ayrıca protestolara FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'ın da katıldığı görüldü. Kasım 2020'de ABD yeni başkanını seçecek. Tam da bu seçim öncesinde Trump'ın karşısındaki isimlerin kampanyalarına milyonlar dağıtan FETÖ'nün, en popüler isimlerini sahaya sürmesi dikkat çekiyor.



CLİNTON DESTEKÇİSİ ÖRGÜTÜN ASIL AMACI TRUMP'A DARBE!

Kanter'in protestoya katılması ve ardından yaptığı bu "değişim" açıklaması akıllara FETÖ'nün, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olarak yarışan Hillary Clinton'un kampanyasına desteğini getirdi.

FETÖ'nün, 2016'daki Cilonton-Trump arasındaki başkanlık seçiminde Clinton'ı destekleme kararı almıştı. Öyle ki Gülen vakıfları aracılığıyla, Clinton'a ve Demokratlar'a daha önce milyonlarca dolar bağışta bulunmuştu.





ABD'li yayın kuruluşu USA Today, Gülen'e bağlı Türk Kültür Merkezi'nin Başkanı olan Recep Özkan 2015'de Clinton'a 1 milyon dolar bağış yaptığını duyurmuştu.

USA Today ayrıca, FETÖ'nün kaçak "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olarak yarışan Hillary Clinton'un kampanyasına bağış yaptığını ifade etmişti. Öksüz 27 Haziran 2014'te, o dönem Hillary Clinton'un başkanlık seçimlerinde aday adayı olması için çalışma yürüten 'Ready for Hillary PAC' adlı gruba 27 Haziran 2014'te 5 bin dolar bağışta bulunduğunu yazmıştı.

EVİNDE AĞIRLAMIŞTI

Öyle ki, ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen Enes Kanter'i evinde ağırlamıştı. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum" demişti.



TRUMP TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü. ABD Başkanı Donald Trump, Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ANTIFA grubundan olduklarını iddia etti. Trump ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.