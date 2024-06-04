SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 12:22 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 12:22

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den Meral’i gıdıkla oyunu itirafı: Hedef AK Parti’ydi!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen yeni itiraflarda bulundu. 3-4 tane mobil oyun yaptıklarını ve AK Parti'yi hedef aldıklarını söyleyen Gülen, "Bir tanesi de Meral'i Gıdıkla oyunu. İYİ Parti'ye oy kazandırmak için yaptık. Oyunun %80'ini ben yaptım, AK Partili hesaplardan oyunu yaydık. Meral Hanım'a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti'deki bir kesim "hakikaten AK Parti'deki bir kesim ayarı kaçırıyor" diyerek İYİ Parti'ye kaysın Tek amaç AK Parti'yi pislik göstermek Bizimkilerin yaptığı zaten hep itibar suikasti." itirafında bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Kayseri'de SF-260D tipi eğitim eğitim uçağı düştü! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Fırlatma koltuğu yok
04.06.2024Salı
İzmir Buca'da kayıp denizcilik lisesi öğrencisi ölü bulundu!
03.06.2024Pazartesi
Adana'da kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza
01.06.2024Cumartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas'ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: "20 kere seçim kazandın arkandayım"
01.06.2024Cumartesi
Türk Yıldızları'nın HÜRJET ile kol uçuşu kokpitten görüntülendi! Nefes kesen görüntüler!
01.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış 00:58
Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
04.06.2024Salı
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu! 02:56
FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları
04.06.2024Salı
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır 10:11
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu!
04.06.2024Salı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan takdir toplayan hareket! Konserinde Filistin bayrağı açtı | İsrail’e tepki gösterdi 00:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan takdir toplayan hareket!
04.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA