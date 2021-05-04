Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil gönülleri fethetti! 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.