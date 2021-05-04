RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil gönülleri fethetti! 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil gönülleri fethetti! 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
04.05.2021 20:18
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Yıldız futbolcu Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.


Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.
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