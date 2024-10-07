Fatih'teki cinayette katil Semih Çelik'in annesi konuştu: 'Doktor doktor gezdirdim, 'ergenlik psikolojisi' dediler! Keşke ben ölseydim'' | Sur cinayeti

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 19:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 19:10

İstanbul Fatih'teki surlarda yaşanan kan dondurucu olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Katil Semih Çelik önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katletti. Daha sonra surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü.

Cinayetlerin ardından kendini de surlardan atarak yaşamına son verdi.

GÖRÜŞMEYİ HİÇ KESMEDİLER

Katilin annesi oğlu Semih Çelik'in İkbal ile görüşmeyi hiç kesmediğini iddia etti. Çelik ile İkbal Uzuner'in buluşma noktalarının Edirnekapı'daki surlar olduğunu belirten anne, "Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler." dedi.

Anne yaptığı açıklamada, "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim kızınızı uzak tutun, götürün kızın izini kaybettirin dedim" şeklinde konuştu ve sözlerine "Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" dedi.

KIZINIZI UZAK TUTUN GÖTÜRÜN DEDİM

Gözyaşları içerisinde konuşan anne: "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim."

"Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK AYŞENUR YANIMDA DEDİ

Semih beni olay günü görüntülü olarak aradı diyen anne; "Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" dedi.

İKBAL İLE SURLAR BULUŞMA MEKANLARIYDI

Semih Çelik'in annesi İkbal ile sürekli o surlarda buluşurlardı diyerek, "Semih'le İkbal'in buluşma mekanı zaten surlardı. Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler. O da Semih'i bırakamıyordu. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın."





"KEŞKE SADECE KENDİNİ YAKSAYDI, KIZLARA ZARAR VERMESEYDİ"

"Ben kendi acımı yaşayamıyorum. Kimse beni anlamıyor, ben kötü değilim ben çabaladım uğraştım ama evladımı kurtaramadım. Keşke sadece kendini yaksaydı da o gencecik kızlara bir zarar vermeseydi. Ben çok büyük acı çekiyorum evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim, intihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi."





TABİAT VE KADIN RESİMLERİ ÇİZERDİ

Odasında sürekli çizimler yapardı diyen anne, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi, bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen boş konuşmayan biriydi. Donanımlı okumayı seven bir çocuktu. Kasap olarak işe girdiğinde biraz parası oldu muhtemelen o dönem de uyuşturucu alıyordu. Onun dışında benim verdiğim harçlıklarla geçinirdi. O parayla uyuşturucu alması mümkün değil" diye konuştu.