Fatih'te Sokak Köpekleri Dehşeti: 1 Ölü | Bölgedeki sokak köpekleri toplanıyor!

Fatih'te, Sümbül Efendi Mahallesi'ndeki boş bir arazide yürüyen 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, sabah saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan ağır şekilde yaralanan Özçelik, çevredeki temizlik işçilerinin yardımıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Özçelik, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Fatih Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. İlk etapta 2 köpek sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sokak köpeklerinin toplanmasına tepki gösteren hayvansever Eylem Yüksekağaç, saldırgan köpeklerin rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu olayın araştırılmasını istiyorum. Bir saldırgan köpek yüzünden neden milyonlarca köpeği hapsediyoruz?" şeklinde konuştu. Olayın ardından köpeklerin toplatılması, bölgede hayvanseverler ve yetkililer arasında tartışmalara neden oldu.