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Fatih'te 3 katlı bina çöktü!
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Fatih'te 3 katlı bina çöktü!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 23:50 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 23:50

İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Çökme sonrası olay mahalline polis ekipleri ve itfaiye erleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Fatih ilçesi, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi üzerinde bulunan üç katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gerçekleşen olay, mahallede büyük panik yarattı. Binanın boş olduğu yönünde bilgi bulunmasına rağmen, enkaz altında kalmış olabilecek kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çöken bina enkazında kalmış olabilecek kişileri tespit etmek için titizlikle çalışıyor. İlk belirlemelere göre bina uzun süredir kullanılmıyordu ve çevrede tehlike oluşturduğu biliniyordu.

Ekipler bölgede

Çevrede Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Olayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki yönü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, çevredeki binalarda da incelemeler yapılmaya başlandı. İtfaiyenin arama çalışmaları sürerken, herhangi bir can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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