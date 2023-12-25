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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 12:58 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 13:14

Fatih Altaylı'dan skandal sözler! "Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon" iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi

Son dakika haberleri... Türkiye, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken hem Kandil'in partisi DEM'le iş birliği yapan hem de şehit cenazesine katılan Özgür Özel'in ikiyüzlü siyasetine de şahit oluyor. Manisa'daki şehit cenazesine katılmak isteyen Özgür Özel'e şehit yakınları büyük tepki gösterdi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” sloganları attı. Durum CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özgür Özel’e gösterdiği tepkiye “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, “2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak” ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylıdan skandal sözler! Şehit cenazesinde Özgür Özele tepki provokasyon iddiasında bulunup vatandaşa şerefsiz dedi
CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'dan skandal sözler! "Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon" iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi

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