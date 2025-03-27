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Eyüpsultan Camii’nde Kadir Gecesi eda edildi!
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Eyüpsultan Camii'nde Kadir Gecesi eda edildi!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 01:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 01:06

Ramazan ayının son günlerinde, binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tutarak teravih namazını kıldı. Namazlarını kılan vatandaşlar sonrasında Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi ve ellerini açarak dualar etti.

Ramazan ayının son günleri yaşanırken vatandaşlar Kadir Gecesi vesilesiyle Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Teravih namazı için gelenler cami içerisinde yer bulamayınca avluda saf tuttu.

Ramazan Ayı'nın son günleri yaşanırken Kadir gecesi nedeniyle binlerce insanın ziyaret ettiği Eyüpsultan Camii'nin içi ve etrafı dolup taştı. Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için camiye sığmayınca avluda saf tutmak zorunda kaldı. Namazlarını kılan vatandaşlar sonrasında Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi ve ellerini açarak dualar etti.

Eyüpsultan'ı ziyarete gelen Cemile Kılıç, "Hastalarımız için, ölmüşlerimizin ruhu için, dualarımızın kabul olması için geldik. Ziyarette bulunduk. Ben Sivas Divriği ilçesinden geldim. Gelmişken burayı da ziyaret edeyim dedim. Dualarımız kabul olsun inşallah. Herkesin kadir gecesini kutluyorum." dedi.
Şevval Duman ise, "Mübarek Kadir Gecesi olduğundan dua etmek için geldik ama çok kalabalık olduğu için giremiyoruz. Buradan dua ediyoruz. İçeride dua ederiz diye düşündük ama çok kalabalık olduğu için Allah buradan kabul eder inşallah." dedi.

Berkay Baran, "Bugün buraya dua etmek, namaz kılmak için geldim. Burasının atmosferi güzel, kalabalık, güzel bir ortam. İçeride çok insan vardı giremedim. Herkes gelmiş." dedi.

Gül Biçer ise, "Bugün Kuran-ı Kerim'in indiği Kadir Gecesi. O yüzden geldim. Herkesin Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diliyorum. Çok mutluyuz. Her sene geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Buradaki zat peygamber efendimizi görmüş, biz de onu görmeye geliyoruz." dedi.
Vatandaşlar çocukları ve aileleriyle Eyüpsultan'da gece boyunca vakit geçirdi.

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