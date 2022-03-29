Haberler Haber Videoları Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...

Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...

Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
29.03.2022 13:53

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İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen'in ise kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı bilgisi yer aldı. Daha önce elinin kapıya sıkıştığı belirtilen Eymen'in, raporda, terk edilme korkusu nedeniyle kapı koluna tutunduğu, bu sırada hızlanan araçla birlikte koşup sürüklendiği belirtildi.

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