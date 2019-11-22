Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti

Esra Erol'da canlı yayınında izleyenleri şoke eden bir olay daha yaşandı. Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. DNA testinin sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.
Esra Erol'da şoke eden gelişme! DNA testi sonucu açıklandı | Stüdyoyu ağlayarak terk etti22.11.2019 23:34
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