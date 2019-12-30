Esra Erol'da Hanife Gündüz'den şoke eden açıklama! "Oğlumun nişanlısı ile kaçtı!" 30.12.2019 23:24

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şoke eden bir gelişme yaşandı. 30 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde Hanife Hanım eşi Kenan Bey’in oğlunun nişanlısı ile kaçtığını iddia etti.