Esra Erol'da Hanife Gündüz'den şoke eden açıklama! "Oğlumun nişanlısı ile kaçtı!"

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şoke eden bir gelişme yaşandı. 30 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde Hanife Hanım eşi Kenan Bey’in oğlunun nişanlısı ile kaçtığını iddia etti.
Hanife Gündüz ve Kenan Bey'in 7 yıldır birbirlerini ilk kez gördükleri programda şoke eden gelişmeler yaşandı.
Kenan Bey eşi Hanife Gündüz ile yüzleşmek ve iddialara cevap vermek için yayına geldi. Hanife Hanım eşi Kenan Bey'in oğlunun nişanlısı ile kaçtığını iddia etti.
HANİFE BENİ ALDATTI
Kenan Bey eşi Hanife'nin kendisini sürekli aldattığı için eşinden ayrıldığını belirtti.
KOMŞUSU DA DOĞRULADI
Kenan Bey'in canlı yayına bağlanan komşusu da Kenan Bey'in oğlunun nişanlısı Nuriye ile kaçtığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.