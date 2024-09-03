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Eskişehir cinayet haberi: Evlilik yıldönümünde acı son! Hemşire Tuğba Koç otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu; eşi gözaltında!
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Eskişehir cinayet haberi: Evlilik yıldönümünde acı son! Hemşire Tuğba Koç otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu; eşi gözaltında!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 15:50

Eskişehir'de evlilik yıldönümünde park halindeki bir otomobilde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç'un boğazında kesikler tespit edildi. Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eşi A.K. gözaltına alındı.

Eskişehir, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde meydana gelen trajik olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç, evlilik yıldönümünde park halindeki bir aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Olay, genç kadının boğazındaki kesikler nedeniyle cinayet şüphesi uyandırdı.

Aracın Arka Camı Kırık, İçeride Hareketsiz Bir Kadın

Olay, 5628. Sokak'ta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka camının kırık olduğunu fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Otomobilin içini kontrol eden vatandaşlar, arka koltukta hareketsiz yatan genç bir kadın gördü. Hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Boğazındaki Kesikler Cinayet Şüphesi Uyandırdı

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, hayatını kaybeden kadının Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Koç olduğu belirlendi. Boğazında tespit edilen kesikler, genç hemşirenin cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşündürdü. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının detaylı çalışmasının ardından Tuğba Koç'un cansız bedeni, otopsi için görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis Eşini Gözaltına Aldı, Soruşturma Derinleştiriliyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuğba Koç'un eşi A.K. polis tarafından gözaltına alındı. A.K.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, polis olayın ardındaki sır perdesini aralamak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, cinayet şüphesi üzerinde dururken, genç hemşirenin ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi raporunun sonuçları bekleniyor.

Geçen Yıl Eylül'de Evlenmişti

Tuğba Koç'un geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de evlendiği ve bu yıl birinci evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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