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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 14:21

Eski sevgiliye şantaj sonu oldu! Kızını taciz eden genci öldüren baba tutuklandı!

Adana’da sokakta tartıştığı Arda Demirci’yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Akkel’in, kızı İ.A.’nın (19) Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaja yapması üzerine cinayetin işlediği ortaya çıktı.

Korkunç olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci'den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

Arda Demirci.

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İ.A ve sevgilisi Arda Demirci.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, durumu kabullenemeyip, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

İ.A.’nın babası Mehmet Akkel.

İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci'nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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