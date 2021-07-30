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Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
30.07.2021 23:34
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2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstinye'de evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vali Coş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gözaltına alınan darbecilere sert tepki göstermiş, "Cezanızı göreceksiniz. Sivil halka nasıl ateş ettiniz, siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsizden millete ateş et derse nasıl uyuyorsunuz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözlerini söylemişti. Coş'un Sakarya Valiliği'ni darbecilerden kurtardıktan sonra elinde tüfekle açıklama yapması da hafızalarda yer edindi.


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