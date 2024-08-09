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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 19:54   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 19:54

CHP fondaşı Halk TV, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsını ve ailesini hedef alan, basın ve yayın etiğinden uzak, ahlak dışı ve asılsız beyanlarla ilgili tekzip yayımladı. Yayımlanan tekzip metninde, "Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri hakaret ve iftira içerikli yayınlara ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı iftira ve yalanlarla hedef alan Halk TV tekzip yayımladı

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