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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı
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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 10:52   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 10:51

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın nedeni henüz bilinmezken çevik kuvvet ve özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı çatışma

Olay, saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı.

1 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI
Silah seslerine çıkan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahalede bulunarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL KUVVET VE ÇEVİK KUVVET GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri site içerisinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında adrese sevk edilen özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde detaylı çalışma yapan ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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