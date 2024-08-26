PODCAST CANLI YAYIN
Balıkesir cinayet haberi: Kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelenen baba kızını boğarak öldürdü!
Haberler Haber Videoları

Balıkesir cinayet haberi: Kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelenen baba kızını boğarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 11:27   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 11:26

Balıkesir Gönen’de kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki Eylem Sevilen’in cansız bedeni kanepenin içinde bulundu. Cani baba kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

KANEPE İÇİNDE HAREKETSİZ
Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Babası tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!
Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunduğu daire

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı
26.08.2024Pazartesi
Keçiören komşu cinayeti: 3 ölü 1 yaralı
26.08.2024Pazartesi
MİT'ten PKK'ya nokta atışı opeasyon! Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar EX
25.08.2024Pazar
Karadeniz ve İç Anadolu’yu sel vurdu! AFAD acı haberi duyurdu: 1 kişi hayatını kaybetti | Kayseri, Kırşehir, Konya, Kapadokya...
25.08.2024Pazar
8 yaşındaki Narin Güran'ı kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
24.08.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde otomobilin 4 çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği kaza kamerada 01:35
Otomobilin 4 çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği kaza kamerada
25.08.2024Pazar
Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var 03:38
Düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var
25.08.2024Pazar
İsrail Lübnan’ı vuruyor! Hizbullah’tan ’Fuad Şükür’ misillemesi 06:34
İsrail Lübnan'ı vuruyor!
25.08.2024Pazar
MİT’ten PKK’ya nokta atışı opeasyon! Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar EX 03:08
PKK/YPG'nin şah damarını kesildi!
25.08.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA