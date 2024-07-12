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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 18:41 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 18:41

Esenyurt'ta cinayet! İşe çağırdı! Boğdu! 6 parçaya ayırdı! | Erva Raziye Asar'ı katleden katil denetimli serbestlikle çıkmış!

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayet... İş ilanı paylaşımı sonucu çağrıldığı eve görüşmeye giden genç kız, gittiği evdeki katil tarafından boğularak öldürüldükten sonra 6 parçaya ayrılıp inşaata atıldı. 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı katleden Fetih Dağlı (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

İstanbul Beylikdüzü'nden 23 gün önce iş görüşmesi için Esenyurt'ta bir eve giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın cesedi bir inşaatta bulundu.

KATİLİN ERVA'YI 6 PARÇAYA BÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerinde inceleme yapan polis, cesedin 6 parçaya bölündüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fetih Dağlı (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil kısa sürede yakalandı.

Beylikdüzü'nde oturan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 15 Haziran Cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden 'iş arıyorum' ilanı paylaştı. İlanı gören Fetih Dağlı Erva ile ev temizliği için iletişime geçti. Fethih Dağlı'nın evine iş görüşmesine gider Erva'dan haber alamayan yakınları 19 Haziran Çarşamba günü polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Erva Raziye Asar

Dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yürüyen vatandaşların çevrede koku ve ceset parçaları fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset parçaların bir kadına ait olduğu belirlenirken 6 parçaya bölünmüş ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.




Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından parçalanan cesedin 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar ait olduğu tespit edildi. Erva'nın kaybolmadan önce Esenyurt'ta bulunan Fetih Dağlı'nın evine gittiği belirlenmesi üzerine ekipler hareket geçti.

KATİL FETİH DAĞLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede gözaltına alınan Fetih Dağlı ilk sorgulamasında, "Kız senin olayım dedi ben kabul etmeyince sokağa çıkar bana tecavüz etti diye bağırırım diyince ben de korktum boğdum" dediği öğrenildi. Daha önce de bir cinayetten denetimli serbestlikle adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenilen Fetih Dağlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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