Esenyurt’ta asker eğlencesinde kavga kamerada

Esenyurt’ta asker eğlencesinde atılan havai fişek nedeniyle mahalle sakinleri ile gençler arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesinde atılan havai fişekler mahallede gerginliğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine gençlerle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence sırasında atılan havai fişekler nedeniyle mahalleli rahatsız oldu. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Mahallede ortalık adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle kavga son buldu. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

