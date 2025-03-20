SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Esenler’de uyarı cinayeti!
Haberler Haber Videoları

Esenler'de uyarı cinayeti!

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 12:36

Apartman önünde gürültü yapanları uyaran Abdurrahman Balcı (26), çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Berat C. (19) gözaltına alındı.

Esenler'de Abdurrahman Balcı (26), yaşadığı apartman önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. Balcı, uyardığı 3 kişiden biri olan Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Balcı hayatını kaybetti.

Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Balcı , yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. , Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. Balcı'yı üç yerinden bıçakladı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekiler Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan, Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'GENCECİK ÇOCUK YAZIK GÜNAH'

Esnaf Hasan Uygun, "Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkandan çıktık birini hastaneye taşıyorlardı. Gidip baktığımda göğüs kısmından yaralıydı. Çok kan kaybediyordu. Vuran çocuklar da koşarak kaçtılar. Duyduğumuza göre de çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş. Rahmetli olan arkadaş da uyarmış olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar. Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
İBB'ye terör soruşturması: Firari Azad Barış kimdir?
20.03.2025Perşembe
İBB'ye kayyum atanır mı?
20.03.2025Perşembe
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor!
20.03.2025Perşembe
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun!
20.03.2025Perşembe
Merkez Bankası'ndan "döviz" hamlesi: Ne anlama geliyor?
20.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Ekrem İmamoğlu itirafı 00:39
"Bunu önceden tasarladık"
20.03.2025Perşembe
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü! Video 00:09
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü!
19.03.2025Çarşamba
Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı 09:41
Anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
19.03.2025Çarşamba
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü 00:54
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü
19.03.2025Çarşamba
CANLI YAYIN