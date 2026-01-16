Esenboğa'ya yeni pist!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Ocak'ta hizmete açılacak olan Ankara Esenboğa Havalimanı 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni modern hava trafik kontrol kulesiyle başkent havacılıkta yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak bu dev projenin devlet kasasından tek kuruş çıkmadan, 298 milyon Euro yatırımla tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında ayrıca kargo apronları, teknik bloklar ve yardımcı tesisler inşa edilerek Ankara, küresel havacılık trafiğinde çok daha stratejik ve güçlü bir merkez haline getirildi.