Erzurum’da husumet kanlı bitti: Çay ocağına silahlı saldırı kameralarda

Erzurum’un Şükrüpaşa Mahallesi’nde İ.Y., aralarındaki husumet nedeniyle İ.E.M.’ye ait çay ocağına pompalı tüfekle saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, İ.Y. montunda sakladığı silahla bir süre içeriyi gözetledikten sonra iş yerine girip ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan İ.E.M., hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan İ.Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı İ.E.M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.