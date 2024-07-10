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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 16:41 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 16:41

Erzurum Son Dakika Haberi: Karayazı'da selde kaybolan çoban Yakup Eren Ağrı'da bulundu!

Erzurum Son Dakika Haberi... Erzurum'un Karayazı ilçesinde debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünde bulundu.

Erzurum'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış Karayazı ilçesinde etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.

Karayazı'nın Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakup Eren yanındaki arkadaşıyla birlikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Sel suyunda sürüklenen Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.
Üzücü haber ise sabah saatlerinde Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünden geldi. Erzurum'dan sele kapılan Yakup Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.

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