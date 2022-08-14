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Ermenistan'da korkunç patlama! Alışveriş merkezi havaya uçtu

Ermenistan'da korkunç patlama! Alışveriş merkezi havaya uçtu
14.08.2022 15:51

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Son dakika haberleri... Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Yerevan'da bulunan AVM'de büyük bir patlama meydana geldi.

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Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bulunan Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bugün büyük bir patlama meydana geldi. Büyük patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıkarken, yerel yetkililer patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığınıduyurdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika haberine göre patlama, birkaç dakika önce meydana geldi. alışveriş merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Ermeni gazetesi Aravot'un aktardığına göre, Acil Durumlar Bakanlığı ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor. Bakanlık sözcüsü açıklamasında, "Surmalu alışveriş merkezinde patlama oldu ve yangın çıktı, ön verilere göre kurbanlar var" ifadelerini kullandı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre "yangın ve acil durum devam ediyor". Patlamaya neyin neden olduğu şimdilik bilinmiyor. Görgü tanıkları, patlamanın havai fişekler nedeniyle çıkmış olabileceğini aktarıyor.

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