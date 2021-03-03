Ergün Diler: Çelik bilek

Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler'in 3 Mart 2021 tarihli yazısı! Ergün Diler, ''Biden ya da yeni sistem HUKUK diyerek, insan hakları diyerek, demokrasi diyerek aslında en büyük rakipleri RUSYA ile ÇİN'i hedef alıyorlardı. Araya bizi de katarak... Pandeminin vurduğu dünyada hiçbir güç aynı anda ÇİN ile Rusya ile Türkiye ile uğraşamazdı.'' Yazının devamı haberimizde...