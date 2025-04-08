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Erciş’te taşlı sopalı kavga kamerada
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Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 01:24 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 01:26

Van’ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansırken silahların da patladığı duyuldu. Edinilen bilgiye göre kavga, ilçenin Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı sahibi İ.K.’nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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