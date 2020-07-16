Emmanuel Macron protestocuların ortasında kaldı neye uğradığını şaşırdı

16.07.2020 19:50

Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Emmanuel Macron'u durdurarak köşeye sıkıştıran bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı'nı zora soktu. Fransız lider, Paris'in merkezindeki Tuileries Bahçesi'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu. Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı.