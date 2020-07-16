Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Emmanuel Macron'u durdurarak köşeye sıkıştıran bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı'nı zora soktu. Fransız lider, Paris'in merkezindeki Tuileries Bahçesi'nden geçtiği sırada kendisiyle konuşmak isteyen bir grup tarafından durduruldu. Protestocular istekleri konusunda Macron'a baskı uyguladı.
Emmanuel Macron protestocuların ortasında kaldı neye uğradığını şaşırdı
16.07.2020 19:50
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