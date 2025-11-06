Emlak Konut'tan İstanbul'a 30 milyar TL'lik yeni proje: Kuzey Adalar!

Emlak Konut GYO, İstanbul’un denize açılan penceresi Kartal’da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi’nin yeni etabını tanıttı. Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle geliştirilen proje, modern mimarinin gücünü yaşam kalitesiyle birleştirerek özel bir yaşam alanı sunuyor. “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 ay vadeli ödeme fırsatı lansmanla birlikte vatandaşlara sunuldu. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen Kuzey Adalar, Adalar manzaralı konumu, geniş yeşil alanları ve sosyal yaşam olanaklarıyla İstanbul’un ve Kartal’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Proje; 15 blokta 2.281 konut ve 132 ticari üniteden oluşuyor. 45 bin metrekarelik peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ile Kuzey Adalar, denizle şehir konforunu buluşturan yeni bir yaşam anlayışı sunuyor.