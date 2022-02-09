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Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül! Faruk Erdem canlı yayında aktardı

Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül! Faruk Erdem canlı yayında aktardı
09.02.2022 10:02

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Özellikle son zamanlarda vatandaşların canını yakmaya başlayan elektrik faturalarının düşürülmesi için formül arayışı başladı. Faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.

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