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Elazığ'da göl faciası! Akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Elazığ'da göl faciası! Akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 20:54   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 20:54

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki Yusuf Dilek'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde serinlemek için babasıyla birlikte baraj gölüne giren 16 yaşındaki Yusuf Dilek, akıntıya kapılarak kayboldu.

Babasıyla baraj gölünde yüzerken akıntıya kapılan Yusuf Dilek.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Babasının kurtarma çabalarına rağmen genç çocuk bulunamadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Baraj gölünde kaybolan genci bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yusuf Dilek'in cansız bedeni, kısa süre içinde bulundu. Cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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