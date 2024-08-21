Elazığ'da göl faciası! Akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde serinlemek için babasıyla birlikte baraj gölüne giren 16 yaşındaki Yusuf Dilek, akıntıya kapılarak kayboldu.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Babasının kurtarma çabalarına rağmen genç çocuk bulunamadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yusuf Dilek'in cansız bedeni, kısa süre içinde bulundu. Cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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