Elazığ'da depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud o anları anlattı 27.01.2020 10:33

Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Aydın çiftini kurtaran Suriyeli Mahmud, o anları A Haber'e anlattı. Mahmud, "Depremin olduğu an ben spor yapıyordum. Panik bir şekilde dışarı çıktım ve insanları sokakta gördüm. Enkazı gördüm ve koştum. Mutfağın penceresinden girdim. Telefonun ışığıyla içeri girdim kimseyi görmedim, ses duymadım dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra bir ses geldi. Sonra tekrar içeri girdim ve insanları çıkarmaya başladım." dedi.