Elazığ'da depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud o anları anlattı

Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Aydın çiftini kurtaran Suriyeli Mahmud, o anları A Haber'e anlattı. Mahmud, "Depremin olduğu an ben spor yapıyordum. Panik bir şekilde dışarı çıktım ve insanları sokakta gördüm. Enkazı gördüm ve koştum. Mutfağın penceresinden girdim. Telefonun ışığıyla içeri girdim kimseyi görmedim, ses duymadım dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra bir ses geldi. Sonra tekrar içeri girdim ve insanları çıkarmaya başladım." dedi.
Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Mahmud el Osman Şükrü Aydın, o anları anlattı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan kurtaran Mahmud el Osman, o anlarla ilgili konuştu.
3 ay önce Hatay'dan Elazığ'a gelen Fırat Üniversitesinde Makine Mühendisliği hazırlık okuyan Mahmud El Osman (22), "Depremin olduğu an ben spor yapıyordum. Panik bir şekilde dışarı çıktım ve insanları sokakta gördüm. Enkazı gördüm ve koştum. Mutfağın penceresinden girdim. Telefonun ışığıyla içeri girdim kimseyi görmedim, ses duymadım dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra bir ses geldi. Sonra tekrar içeri girdim ve insanları çıkarmaya başladım.." dedi.
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