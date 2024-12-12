Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Beşiktaş, 6. haftada Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı ekibin tek hedefi zaferle İstanbul'a dönebilmek. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
BODO/GLIMT:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Zaynutdinov, Emirhan, Talha, Svensson, Al Musrati, Ndour, Onur, Rafa, Fernandes, Semih
Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)
KARTAL İSTİKRARSIZ
Bu sezon üst turları görmek ve önemli başarılar elde etmek isteyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı. Siyah beyazlılar, 2 galibiyet alırken 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Giovanni van Bronckhorst ile Ajax, Frankfurt ve Maccabi Tel Aviv'e boyun eğen siyah beyazlı ekip, Malmö ve Lyon'u yenerek 6 puan topladı.