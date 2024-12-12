BODO/GLIMT:

Semih Kılıçsoy (AA)

BODO SON 2 MAÇTIR KAYIP

Avrupa Ligi'ne bu sezon çok iyi bir başlangıç yapan Norveç temsilcisi, Porto'yu evinde 3-2 ve Braga'yı deplasmanda 2-1 yendi. Union SG ile de Belçika'da 0-0 berabere kaldı. Ancak Karabağ ve Manchester United karşısında alınan mağlubiyetler hesabı bozdu. Sarı siyahlı ekibin, kritik randevu öncesinde 7 puanı bulunuyor.