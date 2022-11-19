Haberler Haber Videoları Ekrem İmamoğlu adaylık için dümeni Ankara'ya kırdı! Pazartesi Meral Akşener'den sonra 2 önemli isimle görüşeceği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu adaylık için dümeni Ankara'ya kırdı! Pazartesi Meral Akşener'den sonra 2 önemli isimle görüşeceği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu adaylık için dümeni Ankara'ya kırdı! Pazartesi Meral Akşener'den sonra 2 önemli isimle görüşeceği ortaya çıktı
19.11.2022 12:10

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İBB Başkanı İmamoğlu, adaylık yarışında gaza bastı. Dümeni şimdi de Ankara'ya kırdı. Pazartesi günü önce Akşener'le sonra da 2 önemli isimle görüşeceği ortaya çıktı.

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İmamoğlu, "Altılı masanın neferiyim" dedi. Sürekli Akşener ile bir araya geldi. İstanbul, Sivas ve Adana'dan sonra gözünü Ankara'ya dikti! Pazartesi günü İP Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdi.




Bunun için makam aracını önden gönderdi. Özel jetle sabah gidip, akşam dönmeye niyetlendi! Akşener'le görüştükten sonra da 2 yabancı isimle, farklı saatlerde bir araya geleceği öğrenildi.




İmamoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı ve daha kimsenin pek bilmediği zırhlı özel VİTO aracı, yarın Ankara'da olacak.

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