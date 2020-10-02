Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 16 metreden 4 metreye düştü

Isparta'da Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmeleri her geçen yıl daha da arttı. Son yıllarda göldeki ortalama su seviyesinin 16 metreden 4 metreye kadar düştüğü açıklandı.
Isparta'da Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmeleri her geçen yıl daha da arttı. Son yıllarda göldeki ortalama su seviyesinin 16 metreden 4 metreye kadar düştüğü açıklandı.Gölde su seviyesinin azalmasıyla birlikte halk plajlarında kumluk alanlar genişlerken iskeleler de karada kaldı. 10 balık türünden sadece bir tanesi yaşamaya başladı.