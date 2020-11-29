Eğirdir Gölü'nde korkutan manzara! 'Sanki bir çamaşır makinesi gibi hızla köpükler çoğalıyor'

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'nün doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası bir öneme sahip olduğu biliniyor. Son dakika haberine göre, Eğirdir Gölü'nde aşırı su kaybı ve kimyasal kirlilik nedeniyle verilen dip suyu alarmının ardından bu kez de göl dibinde uzun yıllardır biriken kimyasal atıklardan kaynaklı köpüklenme yaşandığı açıklandı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Bu yıl ciddi düzeyde arttı, bu çok önemli bir durumdur. Dalgaların da etkisiyle sanki bir çamaşır makinesi gibi hızla köpükler çoğalıyor. Köpüklenme olayı geçen yıllara göre giderek çoğalmaktadır" dedi.

Türkiye'nin en büyük göllerinden Eğirdir Gölü'nde aşırı su kaybı ve kimyasal kirlilik nedeniyle verilen dip suyu alarmının ardından bu kez de göl dibinde uzun yıllardır biriken kimyasal atıklardan kaynaklı köpüklenme yaşanıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Bu yıl ciddi düzeyde arttı, bu çok önemli bir durumdur. Dalgaların da etkisiyle sanki bir çamaşır makinesi gibi hızla köpükler çoğalıyor. Köpüklenme olayı geçen yıllara göre giderek çoğalmaktadır" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü, hem aşırı su alımı hem de aşırı kimyasal kirlilik nedeniyle can çekişiyor. Su seviyesinin ciddi düzeyde düştüğü ve bilim insanlarının göl dibinde biriken kimyasal atıklar nedeniyle 'dip suyu' alarmı verdiği gölde, son günlerde buna bağlı köpüklenme olayları da arttı.

81 YERLEŞİM MERKEZİ SU ALIYOR

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta merkez ve çevresindeki 81 yerleşim merkezinin gölden içme, tarımsal ve diğer amaçlı kullanım suyu aldığını, göle ulaşan kaynakların göletler nedeniyle engellediğine işaret etti.

Dr. Erol Kesici, dip suyu alarmı yaşanan gölde son günlerde endişe verici köpüklenme görüntüleri oluştuğunu da açıkladı. Köpüklenmenin göldeki kirliliğin temel nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Kesici, "Bu yıl ciddi düzeyde arttı, bu çok önemli bir durumdur" dedi.