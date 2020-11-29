Bakan Pakdemirli açıkladı: 106 bin kişiye ilave istihdam!

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'den 106 bin kişiye ilave istihdam imkanı sağlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, İmamoğlu Sulamaları Projesi ile Adana'da 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacağını ifade ederken 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak" dedi. Adana'da Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, Adana'nın 40 yıllık rüyasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin Adana'da 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacağını belirterek, "İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 1 milyar 600 milyon TL gelir artışı bekleniyor. 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak" dedi.

ISLAH KAZISI YAPILDI

Bakan Pakdemirli, Adana'da Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız eşlik etti. Pakdemirli alanda, ekskavatör kullanarak Seyhan Nehri'nde ıslah kazısı yaptı. Daha sonra proje alanını havadan inceleyen Pakdemirli, "Milletimiz için işimizin başında olmaya devam ediyoruz. Suyun gücünü milletimizle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.