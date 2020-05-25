Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bayramda açık olur mu?

25.05.2020 11:46

Bugün eczaneler açık mı yoksa kapalı mı? Sorusunun yanıtı sabahın ilk saatlerinden bu yana merak edilerek araştırılıyor. Bu yıl corona virüsten dolayı Ramazan Bayramı’nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sağlık ihtiyaçlarını, tıbbı malzeme, dezenfektan vs. ürünlerini almak isteyenler araştırmalara başladı. Peki bayramda eczaneler açık olur mu?

Sokağa çıkma yasağının 3.gününde olan vatandaşlar internet üzerinden bayramda bazı yerlerin açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. Eczaneler bugün açık mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bugün hafta için olsa da resmi tatil özelliğinden dolayı çoğu yer kapalı, peki bayramda eczaneler açık oluyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

BUGÜN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?



Bayram da tüm eczaneler açık olmasa da nöbetçi ezcaneler hizmet verecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. 23-26 Mayıs'ta vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.