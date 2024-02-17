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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 17:22 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 17:38

Düzce Kaynaşlı kaza haberi: Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki 34 GOJ 61 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 34 DD 9891 plakalı Range Rover marka cip çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ali Ç., Hakan Ç., Duygu Ç., Mira Ç.(1) ve İsmet K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan Feride Çırçır ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından 2 şeritten verildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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