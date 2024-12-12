Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ''Özgürlük Şafağı'' operasyonu sonuç verdi. Muhalifler sadece 12 günde Esad Rejimine son verdi. Suriye uluslararası basının odak noktası haline geldi. Manşetlerde ise Başkan Erdoğan'ın dış politikada ortaya koyduğu iradeye dikkat çekildi. İngiltere merkezli Financial Times; Erdoğan Suriye krizinin büyük kazananı mı olacak? başlıklı bir analiz yayımladı. Türkiye'nin rejimin devrilmesinden en büyük kazanç sağlayanlardan biri olabileceği ifade edildi. İşte detaylar.